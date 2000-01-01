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Netflix разберется с картой лагерей смерти в сериале 12.11 10:30   MIGnews.com

Netflix разберется с картой лагерей смерти в сериале

Стриминговая и производственная компания Netflix после письма-обращения польского премьера гендиректору Риду Гастингсу пообещала разобраться с документальным сериалом ("Дьявол по соседству"), в котором было показано карту с нацистскими лагерями смерти в пределах современных польских границ.

Моравецкий отметил, что карта не только не соответствует действительности, но и вводит в заблуждение зрителей, поскольку предполагает, что Польша, а не нацистская Германия, несет ответственность за создание и управление лагерями и совершенные в них преступления.

Польша очень чувствительная к заявлениям о любом соучастие поляков в преступлениях нацистов, совершенных на ее территории, пишет BBC.

Многие поляки по сей день отказываются принимать исследования, которые показывают, что в Холокосте участвовали тысячи поляков. В то же время тысячи людей рисковали своей жизнью, чтобы помочь евреям.


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