Netflix разберется с картой лагерей смерти в сериале
Стриминговая и производственная компания Netflix после письма-обращения польского премьера гендиректору Риду Гастингсу пообещала разобраться с документальным сериалом ("Дьявол по соседству"), в котором было показано карту с нацистскими лагерями смерти в пределах современных польских границ.
Моравецкий отметил, что карта не только не соответствует действительности, но и вводит в заблуждение зрителей, поскольку предполагает, что Польша, а не нацистская Германия, несет ответственность за создание и управление лагерями и совершенные в них преступления.
Польша очень чувствительная к заявлениям о любом соучастие поляков в преступлениях нацистов, совершенных на ее территории, пишет BBC.
Многие поляки по сей день отказываются принимать исследования, которые показывают, что в Холокосте участвовали тысячи поляков. В то же время тысячи людей рисковали своей жизнью, чтобы помочь евреям.