13.11 04:12 MIGnews.com

Представлен обновленный трейлер фильма про Соника

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Кинокомпания Paramount Pictures представила обновленный трейлер экранизации серии видеоигр про супережика Соника. В трейлере можно убедиться, что авторы картины учли критику со стороны зрителей и решили изменить внешний вид главного героя, придав ему большую схожесть с оригиналом.В новой версии трейлера авторы перерисовали CGI-модель главного героя, придав ему менее реалистичные и антропоморфные черты. Причиной стала негативная реакция фанатов Соника, пожелавших, чтобы персонаж был более похож на образ в первоисточнике."Сегодня тот самый день! Жду не дождусь поделиться с вами нашим новым Соником. Спасибо вам за ваше терпение и поддержку. Ничего из этого не было бы, возможно, без фанатов", - написал в своем микроблоге в Twitter режиссер фильма Джефф Фаулер.