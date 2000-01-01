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Представлен обновленный трейлер фильма про Соника 13.11 04:12   MIGnews.com

Представлен обновленный трейлер фильма про Соника

Кинокомпания Paramount Pictures представила обновленный трейлер экранизации серии видеоигр про супережика Соника. В трейлере можно убедиться, что авторы картины учли критику со стороны зрителей и решили изменить внешний вид главного героя, придав ему большую схожесть с оригиналом.

В новой версии трейлера авторы перерисовали CGI-модель главного героя, придав ему менее реалистичные и антропоморфные черты. Причиной стала негативная реакция фанатов Соника, пожелавших, чтобы персонаж был более похож на образ в первоисточнике.

"Сегодня тот самый день! Жду не дождусь поделиться с вами нашим новым Соником. Спасибо вам за ваше терпение и поддержку. Ничего из этого не было бы, возможно, без фанатов", - написал в своем микроблоге в Twitter режиссер фильма Джефф Фаулер.



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