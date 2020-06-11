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Раскрыта роль `Хизбаллы` к наркоторговле в Колумбии | Фото:12.06 08:51   MIGnews.com

Раскрыта роль "Хизбаллы" к наркоторговле в Колумбии

"Аль-Арабия" сообщила, как "Хизбалла" пыталась получить долю в колумбийском наркобизнесе.

Об этом рассказали в документальном фильме "Наркотический джихад Хизбаллы", передает "Исраэль Хайом".

Согласно киноленте, террористическая шиитская организация пыталась сотрудничать с наркокартелями в южноамериканской стране еще в 1990-х годах.

Однако ей удалось полностью стать вовлеченной лишь в 1995 году. Это стало возможным благодаря краху картеля в Кали (на западе Колумбии) и внутриколумбийским войнам за рынок. Для производства кокаина и его транспортировки в США "Хизбалла" использовала местных ливанских иммигрантов.

В 2008 году должностным лицам США и Колумбии удалось отследить сеть дистрибьюторов, что привело к ее роспуску. Хотя усилия "Хизбаллы" на этом не закончились. Что примечательно, причастные к наркоторговле так и не были привлечены к суду.

Частично, это произошло из-за спора между правоохранительными органами. Частично, как уточняется, администрация Барака Обамы сознательно избегала таких действий, опасаясь, что это помешает усилиям по заключению ядерной сделки с Ираном, который поддерживает террористическую организацию.


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