Раскрыта роль "Хизбаллы" к наркоторговле в Колумбии
"Аль-Арабия" сообщила, как "Хизбалла" пыталась получить долю в колумбийском наркобизнесе.
Об этом рассказали в документальном фильме "Наркотический джихад Хизбаллы", передает "Исраэль Хайом".
Согласно киноленте, террористическая шиитская организация пыталась сотрудничать с наркокартелями в южноамериканской стране еще в 1990-х годах.
Однако ей удалось полностью стать вовлеченной лишь в 1995 году. Это стало возможным благодаря краху картеля в Кали (на западе Колумбии) и внутриколумбийским войнам за рынок. Для производства кокаина и его транспортировки в США "Хизбалла" использовала местных ливанских иммигрантов.
В 2008 году должностным лицам США и Колумбии удалось отследить сеть дистрибьюторов, что привело к ее роспуску. Хотя усилия "Хизбаллы" на этом не закончились. Что примечательно, причастные к наркоторговле так и не были привлечены к суду.
Частично, это произошло из-за спора между правоохранительными органами. Частично, как уточняется, администрация Барака Обамы сознательно избегала таких действий, опасаясь, что это помешает усилиям по заключению ядерной сделки с Ираном, который поддерживает террористическую организацию.