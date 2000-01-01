13.03 05:46 MIGnews.com

Из-за коронавируса на год отложат премьеру "Форсаж 9"

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Девятая часть кинофраншизы "Форсаж" не выйдет на большие экраны 22 мая 2020 года, как планировалось ранее. Студия Universal решила перенести премьеру фильма на весну 2021-го из-за пандемии коронавируса COVID-19."Откладывание релиза, вероятно, станет разумным шагом для Universal, учитывая, насколько успешными оказались предыдущие фильмы", - сообщает американский телеканал CNBC.Предположительно, фильм выйдет 2 апреля 2021 года.Сообщается, что предыдущий фильм франшизы собрал в кинотеатрах более $1,2 миллиарда при бюджете в $250 миллионов, став одной из самых кассовых картин десятилетия.