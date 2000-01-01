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Из-за коронавируса на год отложат премьеру `Форсаж 9` 13.03 05:46   MIGnews.com

Из-за коронавируса на год отложат премьеру "Форсаж 9"

Девятая часть кинофраншизы "Форсаж" не выйдет на большие экраны 22 мая 2020 года, как планировалось ранее. Студия Universal решила перенести премьеру фильма на весну 2021-го из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Откладывание релиза, вероятно, станет разумным шагом для Universal, учитывая, насколько успешными оказались предыдущие фильмы", - сообщает американский телеканал CNBC.

Предположительно, фильм выйдет 2 апреля 2021 года.

Сообщается, что предыдущий фильм франшизы собрал в кинотеатрах более $1,2 миллиарда при бюджете в $250 миллионов, став одной из самых кассовых картин десятилетия.


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