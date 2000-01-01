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Disney опубликовала трейлер нового мультфильма 13.03 04:23   MIGnews.com

Disney опубликовала трейлер нового мультфильма

Студии Disney и Pixar опубликовали трейлер нового мультфильма "Душа" о душе, отделившейся от тела человека и отправившейся в путешествие между мирами.

Авторы мультфильма предлагают зрителю порассуждать о желаниях и мечтах и о том, что делает человека тем, кто он есть.

"Неужели это все стоит того, чтобы умирать?", - спрашивает о жизни душа еще не рожденного персонажа душу другого, которому грозит смерть.

Сообщается, что премьера нового мультфильма запланирована на 18 июня 2020 года.



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