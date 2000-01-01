13.02 05:11 MIGnews.com

У дочки Йовович выявили серьезную болезнь

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У дочки известной актрисы Миллы Йовович выявили серьезную болезнь.По словам актрисы её дочь Ошин так слаба, что даже не в состоянии сама сосать молоко, поэтому Милле пришлось отказаться от кормления грудью."У моей Ошин особенно тяжелый случай желтухи новорожденных, которая никак не проходит. Поэтому мы с ней всю неделю путешествуем из больницы и обратно. Врачи сказали мне, что ей нужно как можно больше есть, чтобы она поскорее вывела все лишнее из своей крови. Но она засыпает так быстро во время кормления грудью, что мне пришлось обзавестись приспособлением, при помощи которого я сцеживаю молоко и кормлю ее из бутылочки…" —рассказала Милла."У моей крохотной бедняжки уже столько ранок на пятках — следов бесконечных анализов крови, что у меня болит сердце, когда я на нее смотрю. Будем надеяться, что следующий анализ покажет, что ей становится лучше", — призналась актриса.