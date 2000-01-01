11.11 20:14 MIGnews.com

Эмилия Кларк хочет сыграть Джеймса Бонда

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После слухов о том, что Дэниэл Крейг покинет роль агента 007 в бондиане, многие актеры высказали желание занять его место. Среди них оказалась и актриса Эмилия Кларк, звезда сериала "Игра престолов"."Да уж! Конечно! Да, да! Джеймс Бонд – одна из тех франшиз, в которых всегда будет круто участвовать. Вы можете буквально создать самого нахального Джеймса Бонда в мире, и это все равно будет здорово", – рассказала Кларк в своем интервью журналу Empire. Стоит напомнить, что Эмилия хотела сыграть Бонда еще в 2016 году."Я бы хотела сыграть Джейн Бонд. И своим партнером я вижу только Леонардо ДиКаприо, в этом нет никаких сомнений",- рассказала актриса.