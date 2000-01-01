12.09 05:34 MIGnews.com

В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера

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Редкая маска Дарта Вейдера и шлем, надетый в одном из ранних фильмов "Звездных войн", поступят в продажу в Лос-Анджелесе в конце этого месяца вместе с парой фирменных очков Гарри Поттера. Два костюма из "Титаника", которые носили звезды Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, вместе с костюмом Дороти из "Волшебника из страны Оз" также продаются аукционистами Profiles in History.При оценочной цене от 250 000 до 450 000 долларов набор масок и шлемов Дарта Вейдера может стать одной из самых дорогих вещей в коллекции "Звездных войн".Аукционный дом заявил, что культовую маску и шлем носил на съемках "Империи наносит ответный удар" британский актер Дэвид Проуз. Голос Дарта Вейдера записал актер Джеймс Эрл Джонс.Текущая максимальная цена за предметы из этой вселенной удерживается за покупку 35-мм камеры, на которую режиссер Джордж Лукас снимал первый фильм. На аукционе в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, её купили за 625 000 долларов.Ожидается, что пара круглых очков в металлической оправе, которые носил молодой Дэниел Рэдклифф в первом "Гарри Поттере и философском камне" 2001 года, будет продаваться по цене около 30 000 долларов.Наряд "Волшебник страны Оз", который одевал двойник Джуди Гарланд в фильме 1939 года, по оценкам, будет стоить от 350 000 до 500 000 долларов. Синее платье-сарафан самой актрисы было продано за 1,5 миллиона долларов в 2015 году.Аукцион, состоящий из 940 лотов, также включает предметы из "Чужого", "Кинг-Конга", "Звездного пути" и "Лунного торговца" и состоится в Лос-Анджелесе 25 и 26 сентября. Ожидается, что он принесет около 10 миллионов долларов.