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Вышел трейлер новой комедии Netflix о Евровидении 12.06 01:48   MIGnews.com

Вышел трейлер новой комедии Netflix о Евровидении

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер своей новой комедии "Евровидение: История огненной саги", главные роли в которой исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс.

Сюжет ленты расскажет о паре музыкантов из Исландии, которые хотят представить свою страну на Евровидении и победить в этом международном конкурсе песен. Однако на пути им встретится немало преград - как конкурентов, так и своих собственных знакомых, которые не остались в восторге от их мечты.

Постановщиком ленты выступает известный по фильму "Судья" режиссер Дэвид Добкин, а в самом фильме также появятся такие актеры, как Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и другие.

Премьера картины состоится на Netflix 26 июня.




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