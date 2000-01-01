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Индиана Джонс назван величайшим киногероем 12.06 00:31   MIGnews.com

Индиана Джонс назван величайшим киногероем

Издание Empire устроило опрос среди своих читателей, кто, по их мнению, величайшие герои в кинофильмах. Предлагалось выбрать таких персонажей, которые максимально "радовали и вдохновляли своими смелыми поступками и мудрыми словами". После окончания опроса издание опубликовало информацию, кто занял первые два места.

На первом месте расположился археолог Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда. Фильмами про этого персонажа зрителей порадовал режиссер Стивен Спилберг. 29 июля 2022 года на экраны выйдет пятая часть приключений любимого зрителями героя.

Второе место заняла лейтенант Эллен Рипли, которую в серии фильмов про Чужого сыграла Сигурни Уивер. Создатель этой франшизы Ридли Скотт на днях заявил, что не против тоже продолжить историю Чужого новым фильмом.

Издание вскоре сообщит еще несколько мест из своего топа. А полный список будет опубликован в июльском номере. Судя по обнародованной обложке номера, в списке большое количество супергероев. Кроме них в него попали Джеймс Бонд (Дэниел Крэйг), Марти МакФлай (Майкл Джей Фокс), принцесса Лея Органа (Кэрри Фишер), Беатрикс Киддо (Ума Турман) и другие. Чтобы узнать, какие места они заняли в списке, придется немного подождать.


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