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Театры и кинотеатры – под угрозой закрытия из-за ограничений | Фото:11.03 20:40   MIGnews.com

Театры и кинотеатры – под угрозой закрытия из-за ограничений

Театры и кинотеатры в Израиле вынуждены будут пойти на радикальные меры из-за нового запрета на проведение собраний, в которых участвуют более 100 человек, о чем было объявлено 11 марта.

Об этом сообщает 12 канал.

Заведения сталкиваются с огромными потерями на фоне нового запрета. Так, театр Cameri в Тель-Авиве отменил все спектакли до дальнейшего уведомления от правительства и Министерства здравоохранения.

В свою очередь, Национальный театр "Габима" ожидает инструкций от Министерства культуры, прежде чем внести изменения в свою программу.

Сеть кинотеатров "Синема Сити" сообщает, что намерена ограничить аудиторию до 100 человек и сделать показы таким образом, чтобы избежать больших скоплений в кинотеатрах.


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