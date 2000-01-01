11.03 20:40 MIGnews.com
Театры и кинотеатры – под угрозой закрытия из-за ограничений
Театры и кинотеатры в Израиле вынуждены будут пойти на радикальные меры из-за нового запрета на проведение собраний, в которых участвуют более 100 человек
, о чем было объявлено 11 марта.
Об этом сообщает 12 канал.
Заведения сталкиваются с огромными потерями на фоне нового запрета. Так, театр Cameri в Тель-Авиве отменил все спектакли до дальнейшего уведомления от правительства и Министерства здравоохранения.
В свою очередь, Национальный театр "Габима" ожидает инструкций от Министерства культуры, прежде чем внести изменения в свою программу.
Сеть кинотеатров "Синема Сити" сообщает, что намерена ограничить аудиторию до 100 человек и сделать показы таким образом, чтобы избежать больших скоплений в кинотеатрах.
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