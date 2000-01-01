На Тайване из фильмов начали вырезать сцены поцелуев
На Тайване при производстве фильмов и сериалов стали убирать сцены с поцелуями.
Так, сообщается, что компания Formosa TV до доли секунды сократила в своем сериале Golden City ("Золотой город") сцену с поцелуем, хотя в оригинале она должна была длиться гораздо дольше.
Eastern Broadcasting Company объявила, что при съемках сериала Sweet Family ("Милое семейство") будет избегать людных мест, исключит интимные сцены, а также уже приготовила запас масок для актеров и членов съемочной группы, пишет Straitstimes.
Корпорация Singapore's Mediacorp заявила, что не будет заставлять актеров играть сцены с поцелуями, если они простужены.