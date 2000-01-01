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На Тайване из фильмов начали вырезать поцелуи 11.02 23:46   MIGnews.com

На Тайване из фильмов начали вырезать сцены поцелуев

На Тайване при производстве фильмов и сериалов стали убирать сцены с поцелуями.

Так, сообщается, что компания Formosa TV до доли секунды сократила в своем сериале Golden City ("Золотой город") сцену с поцелуем, хотя в оригинале она должна была длиться гораздо дольше.

Eastern Broadcasting Company объявила, что при съемках сериала Sweet Family ("Милое семейство") будет избегать людных мест, исключит интимные сцены, а также уже приготовила запас масок для актеров и членов съемочной группы, пишет Straitstimes.

Корпорация Singapore's Mediacorp заявила, что не будет заставлять актеров играть сцены с поцелуями, если они простужены.


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