Пиратский сайт запускает стриминговый видеосервис

По примеру крупнейших стриминговых сервисов Netflix, Disney и Apple, самый крупный и известный в мире пиратский сайт The Pirate Bay запустил свой потоковый видеосервис.Рядом с названиями некоторых видео, размещенных на этом сайте появилась специальная иконка с символом "В", кликнув на которую пользователь переходит на стриминговый сервис BayStream и смотреть видео онлайн не скачивая файл на свое устройство. Об этом сообщает The Next Web.Это уже не первая попытка пиратского сайта реализовать возможность онлайн-просмотра видео. В 2016 году уже внедрялось позволил потоковое воспроизведение видео в браузере.