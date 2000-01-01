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11.10 06:17   MIGnews.com

Звезда "Аквамена" исполнит главную роль в "Матрице-4"

Актер, сыгравший одного из главных злодеев по прозвищу Черная Манта в нашумевшей картине "Аквамен" Яхья Абдул-Матин II исполнит одну из главных ролей в новой части культовой кинофраншизы "Матрица". В картине также снимутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, которые исполнят роли знакомых зрителю по прошлым частям Нео и Тринити.

Сообщается, что Лана Вачовски, являющаяся автором сценария и режиссером новой "Матрицы" всю прошлую неделю потратила на отбор актера, который исполнит роль, информация о которой пока что засекречена. Предполагается, что Абдул-Матин исполнит роль молодого лидера сопротивления Матрице Морфеуса, роль которого в предыдущих частях исполнил Лоренс Фишбёрн. Появится ли он в новой картине, пока неизвестно. Об этом сообщает портал "Кинопоиск".

Вместе с Вачовски в написании сценария для новой "Матрицы" принимают участие Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Сюжет новой ленты пока что держится в тайне. Планируется начать съемки фильма в начале 2020 года.


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