Звезда "Аквамена" исполнит главную роль в "Матрице-4"
Актер, сыгравший одного из главных злодеев по прозвищу Черная Манта в нашумевшей картине "Аквамен" Яхья Абдул-Матин II исполнит одну из главных ролей в новой части культовой кинофраншизы "Матрица". В картине также снимутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, которые исполнят роли знакомых зрителю по прошлым частям Нео и Тринити.
Сообщается, что Лана Вачовски, являющаяся автором сценария и режиссером новой "Матрицы" всю прошлую неделю потратила на отбор актера, который исполнит роль, информация о которой пока что засекречена. Предполагается, что Абдул-Матин исполнит роль молодого лидера сопротивления Матрице Морфеуса, роль которого в предыдущих частях исполнил Лоренс Фишбёрн. Появится ли он в новой картине, пока неизвестно. Об этом сообщает портал "Кинопоиск".
Вместе с Вачовски в написании сценария для новой "Матрицы" принимают участие Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Сюжет новой ленты пока что держится в тайне. Планируется начать съемки фильма в начале 2020 года.