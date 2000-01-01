11.07 04:33 MIGnews.com

Приквел Игры престолов: нет Ланнистеров, но есть Старки

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Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла “Песнь льда и пламени” рассказал несколько интересных подробностей о сериале-приквеле “Игры престолов”.В тв-шоу HBO он сообщил, что в приквеле появится дом Старков. Может в сериале будет меньше драконов, но в нем будут лютоволки, мамонты и Белые ходоки. Об этом он сказал в интервью Weekly Entertainment.Сериал, который в настоящее время снимается в Северной Ирландии, разворачивается за тысячи лет до событий, которые описываются в “Игре престолов”.Мир приквела разделен на множество королевств. Предполагается, что их будет около 100. “Мы говорим о 7 королевствах Вестероса; во время завоевания Эйгона было 7 королевств. Но если вы вернетесь дальше, тогда будет 9 королевств и 12 королевств, и в конечном итоге вы вернетесь туда, где есть 100 королевств — мелких королевств — и это та эпоха, о которой мы здесь говорим”.Мартин сообщает, что Ланнистеров в приквеле не будет: “Ланнистеров еще нет, но Кастерли Рок, безусловно, там. Это как Гибралтарская скала”.Кстати, центрального персонажа в сериале также не будет. “Я отказываюсь использовать слово “главный”. Как вы знаете по “Игре престолов”, мы никогда никого не номинировали на лучшего главного актера или лучшую главную актрису до недавних пор. Речь всегда шла о второстепенных персонажах, ведь наше шоу — это такой ансамбль. Думаю, с приквелом сложится аналогичная ситуация. У нас нет главных героев.”В настоящее время Мартин пишет долгожданный 6-й роман “Ветры зимы” в своей серии “Песнь льда и пламени”. В мае он пообещал, что закончит писать к лету 2020 года, когда поедет в Новую Зеландию на научную фантастическую конвенцию.