Netflix создал список фильмов в поддержку BlackLivesMatter
Популярная стриминговая платформа Netflix создала специальную подборку кинолент в поддержку движения Black Lives Matter.
"Когда мы говорим Black Lives Matter, мы также имеем в виду, что истории темнокожих людей имеют значение. Понимая, что наш путь к истинным, системным изменениям займет время, мы начинаем его с представления мощных и сложных историй о темнокожих людях", – говорится в сообщении Netflix в Twitter.
В списке подборки оказались: "Тринадцатая", "Когда они нас увидят", "Ферма "Мадбаунд", "Оранжевый — хит сезона", "Дорогие белые" и "Лунный свет".