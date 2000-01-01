11.06 05:19 MIGnews.com

Netflix создал список фильмов в поддержку BlackLivesMatter

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Популярная стриминговая платформа Netflix создала специальную подборку кинолент в поддержку движения Black Lives Matter."Когда мы говорим Black Lives Matter, мы также имеем в виду, что истории темнокожих людей имеют значение. Понимая, что наш путь к истинным, системным изменениям займет время, мы начинаем его с представления мощных и сложных историй о темнокожих людях", – говорится в сообщении Netflix в Twitter.В списке подборки оказались: "Тринадцатая", "Когда они нас увидят", "Ферма "Мадбаунд", "Оранжевый — хит сезона", "Дорогие белые" и "Лунный свет".