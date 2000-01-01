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HBO Max убрала фильм `Унесенные ветром` из-за расизма 11.06 00:14   MIGnews.com

HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расизма

Расовые темы на фоне масштабных протестов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда стали причиной того, что стриминговая платформа НВО Мах убрала вышедший на большие экраны в 1939 году фильм "Унесенные ветром".

Фильм "Унесенные ветром" на протяжении долгого времени подвергался критике в связи с романтизированием рабства. Издание отмечает, что картину могут вернуть на платформу при условии, что ее будет сопровождать примечание по поводу содержащихся в ней "противоречивых тем". Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Фильм "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарет Митчелл был снят в 1939 году. В центре сюжета - события Гражданской войны в США. Главные роли в фильме исполнили Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

Картина завоевала 8 премий "Оскар" и удерживала рекорд на протяжении двух десятков лет.


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