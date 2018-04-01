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Fox адаптирует израильское шоу о межрасовой семье | Фото:10.04 11:51   MIGnews.com

Fox адаптирует израильское шоу о межрасовой семье

Голливуд продолжает увлекаться и восхищаться израильским телевидением. В этот раз внимание американских продюсеров привлекла история романтических отношений мужчины-эфиопа и женщины-еврейки.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает Deadline, передает The Times of Israel.

Согласно информации издания, последним израильским телешоу, адаптированным для американской аудитории, станет "Невсу" (Nevsu).

По данным издания, история, в которой впервые на израильском телевидении главная мужская роль досталась темнокожему актеру, быстро стала популярной.

Отмечается, что в американской версии сериал планируют назвать "Культурные разногласия", а его главными действующими лицами должны стать беженец из Эфиопии и белая женщина со Среднего Запада США.

По информации Deadline, на главные роли утверждены актеры Биниам Бизунех и Бет Берс.
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