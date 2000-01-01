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Оскар 2020: Паразиты - Лучший фильм года 10.02 14:58   MIGnews.com

Оскар 2020: Паразиты - Лучший фильм года

Кинолента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" удостоена главной награды американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм".

За статуэтку в этой номинации, кроме "Паразитов", поборолись фильмы: "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити и другие, пишет TheGalTimes.

Также "Паразиты" получили премию "Оскар" за лучшую режиссуру лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм. Пон Чжун Хо первым из южнокорейских режиссёров был номинирован на "Оскар".


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