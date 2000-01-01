Оскар 2020: Паразиты - Лучший фильм года

Кинолента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" удостоена главной награды американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм".
За статуэтку в этой номинации, кроме "Паразитов", поборолись фильмы: "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити и другие, пишет TheGalTimes.
Также "Паразиты" получили премию "Оскар" за лучшую режиссуру лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм. Пон Чжун Хо первым из южнокорейских режиссёров был номинирован на "Оскар".