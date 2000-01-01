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Представлен новый трейлер фильма о Харли Квинн 11.01 03:12   MIGnews.com

Представлен новый трейлер фильма о Харли Квинн

Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер нового фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", являющегося женским спин-оффом "Отряда самоубийц".

Главную роль в новом фильме исполнит Марго Робби, сыгравшая Харли Квинн в ленте "Отряд самоубийц".

Кроме Робби в трейлере можно увидеть Мэри Элизабет Уинстэд в роли Охотницы, Джерни Смоллетт-Белл в роли Черной Канарейки, Рози Перес в роли Рене Монтойи, Криса Мессину в роли Виктора Заса и Юэна МакГрегора в роли главного злодея Черной Маски.

Премьера картины назначена на 6 февраля.



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