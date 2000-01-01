10.01 13:55 MIGnews.com

Во втором сезоне "Ведьмака" появится ЛГБТ-персонаж

Поделиться

Все по теме

Комментарии





20 декабря 2019 года состоялась премьера долгожданного для всех поклонников фэнтези сериала "Ведьмак" по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.Шоураннер сериала Лорен Хиссрич рассказала о предстоящем в следующем году сезоне.По словам Хиссрич, во втором сезоне сериала появится персонаж из ЛГБТ-сообщества, а также представители гендерных меньшинств.Кроме ЛГБТ-героев, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов вселенной "Ведьмака".