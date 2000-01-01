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Во втором сезоне `Ведьмака` появится ЛГБТ-персонаж 10.01 13:55   MIGnews.com

Во втором сезоне "Ведьмака" появится ЛГБТ-персонаж

20 декабря 2019 года состоялась премьера долгожданного для всех поклонников фэнтези сериала "Ведьмак" по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.

Шоураннер сериала Лорен Хиссрич рассказала о предстоящем в следующем году сезоне.

По словам Хиссрич, во втором сезоне сериала появится персонаж из ЛГБТ-сообщества, а также представители гендерных меньшинств.

Кроме ЛГБТ-героев, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов вселенной "Ведьмака".


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