10.01 13:55 MIGnews.com
Во втором сезоне "Ведьмака" появится ЛГБТ-персонаж
20 декабря 2019 года состоялась премьера долгожданного для всех поклонников фэнтези сериала "Ведьмак" по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.
Шоураннер сериала Лорен Хиссрич рассказала о предстоящем в следующем году сезоне.
По словам Хиссрич, во втором сезоне сериала появится персонаж из ЛГБТ-сообщества, а также представители гендерных меньшинств.
Кроме ЛГБТ-героев, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов вселенной "Ведьмака".
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