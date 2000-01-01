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Disney побил новый рекорд по кассовым сборам | Фото:10.12 00:50   MIGnews.com

Disney побила новый рекорд по кассовым сборам

Кинокомпания Walt Disney установила новый рекорд в категории "кассовые сборы", заработав за год свыше 10 миллиардов долларов.

Предыдущий рекорд в 2016 году составил – 7,6 млрд долларов. В этот раз из десяти заработанных миллиардов – $3,28 получены в Северной Америке, а $6,72 – за ее пределами.

Кассовые сборы Fox, которая принадлежит Walt Disney, не учитывались. Однако при добавлении выручки компании общий сбор составил бы $11,94 млрд.

Больше всего денег принес фильм "Мстители: Финал" – $2,79 млрд, "Король Лев" – $1,65 млрд и "Капитан Марвел" – $1,13 млрд соответственно.

Также в "копилку" кинокомпании продолжает капать сбор с "Ледяного сердца 2", который все еще в прокате. А кинолента "Звездные войны 9" даже еще не вышла на экраны.


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