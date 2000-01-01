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Все из `Мстителей`: Disney назвала кандидатов на `Оскар` | Фото:09.11 16:02   MIGnews.com

Все из "Мстителей": Disney назвала кандидатов на "Оскар"

Disney представила претендентов на кинопремию "Оскар", которая состоится 20 февраля 2020 года.

По данным издания Collider, компания представила версию списка For Your Consideration ("На ваше усмотрение"), в котором значатся имена 13 актеров из фильма "Мстители: Финал".

В Disney решили не предлагать никого на номинацию "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль", выдвинув своих представителей только в качестве актеров второго плана.

Так, лучшим актером второго плана в компании предложили следующих звезд из киновселенной Marvel: Роберт Дауни-младший ("Железный человек"), Крис Эванс ("Капитан Америка"), Марк Руффало ("Халк"), Крис Хемсворт ("Тор"), Джереми Реннер (Соколиный глаз), Джош Бролин (Танос), Пол Радд ("Человек-муравей") и Дон Чидл (полковник Джеймс "Роуди" – Воитель).

Лучшие актрисы второго плана: Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Гвинет Пэлтроу (Пеппер Поттс), Зои Салдану (Гамора), Карен Гиллан (Небула) и Бри Ларсон (Капитан Марвел).


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