09.11 16:02 MIGnews.com

Все из "Мстителей": Disney назвала кандидатов на "Оскар"

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Disney представила претендентов на кинопремию "Оскар", которая состоится 20 февраля 2020 года.По данным издания Collider, компания представила версию списка For Your Consideration ("На ваше усмотрение"), в котором значатся имена 13 актеров из фильма "Мстители: Финал".В Disney решили не предлагать никого на номинацию "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль", выдвинув своих представителей только в качестве актеров второго плана.Так, лучшим актером второго плана в компании предложили следующих звезд из киновселенной Marvel: Роберт Дауни-младший ("Железный человек"), Крис Эванс ("Капитан Америка"), Марк Руффало ("Халк"), Крис Хемсворт ("Тор"), Джереми Реннер (Соколиный глаз), Джош Бролин (Танос), Пол Радд ("Человек-муравей") и Дон Чидл (полковник Джеймс "Роуди" – Воитель).Лучшие актрисы второго плана: Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Гвинет Пэлтроу (Пеппер Поттс), Зои Салдану (Гамора), Карен Гиллан (Небула) и Бри Ларсон (Капитан Марвел).