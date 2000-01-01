09.10 22:57 MIGnews.com

У "Джона Уика" появится спин-офф

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Голливудский актер Киану Ривз решил лично продюсировать фильм "Балерина", который станет спин-оффом нашумевшей трилогии "Джон Уик".Режиссером картины выступит Лен Уайзман, известный по фильмам "Другой мир", "Крепкий орешек 4" и "Вспомнить все", сообщает интернет-издание Deadline.Сюжет "Балерины" фокусируется на женщине-киллере, которая мстит людям, убившим ее семью. Сценарий боевика напишет Шей Хаттен, работавший над фильмом "Джон Уик 3: Парабеллум".На данный момент не ясно, будет ли Киану Ривз сниматься в "Балерине". Deadline предполагает, что он может появиться в фильме в эпизодической роли. Выход же новой части франшизы "Джон Уик 4", где актер играет главную роль, намечен на 2021 год."Балерина" - не единственный спин-офф "Джона Уика". Еще в 2018 году стало известно, что создатели франшизы также займутся производством сериала "Континенталь" об отеле, в котором обитают наемные убийцы. Режиссер Чад Стахелски сообщил, что Киану Ривз может появиться в нем в эпизодической роли, но Иэн Макшейн, исполнивший роль владельца отеля Уинстона, от участия в проекте отказался.