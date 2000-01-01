Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Появился официальный трейлер Малефисента 2 (видео) 08.07 01:15   MIGnews.com

Появился официальный трейлер Малефисента 2 (видео)

Disney выпустил официальный трейлер фэнтезийного художественного фильма “Малефисента: Владычица тьмы”. Картина является продолжением фильма, который вышел в 2014 году и покорил как взрослых, так и детей – “Малефисента”.

Фокус фильма держится на сложных взаимоотношениях ведьмы Малефисенты и принцессы Авроры. Проходит несколько лет после проклятия и Аврора собирается выйти замуж за человека, которого по-настоящему любит. Но, кажется, темной владычице такое решение не по нраву.



В главных ролях – Анджелина Джоли и Эль Фаннинг. Также в фильме сыграли такие известные личности, как Мишель Пфайфер, Чиветель Эджиофор, Джуно Темпл и другие. Режиссером нового фильма стал Хоаким Роннинг. Одна из его известных работ: “Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки”.

Картина выйдет в прокат 17 октября 2019 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:15
Все пляжи Тель-Авива "награждены" голубым флагом
18:09
Барак ответил Нетаниягу: Правда выйдет наружу
17:40
Иран: Мы не хотим войны
17:40
Американский политик: Антисемитизм угрожает Израилю
17:15
Вооруженные силы Турции “перекрыли” сирийский Идлиб
16:40
ХАМАС: Мы подорвали силу сдерживания Израиля
16:35
Какие дороги заблокируют эфиопские протесты
16:28
Путин поздравил нового греческого премьера
16:18
"Эфиопские протесты": марш от Азриели к Кикар Рабин
16:16
Арабский депутат призвал бойкотировать Израиль
15:43
Казахстанцев с доходом ниже $155 освободили от налога
15:31
Россия вскоре доставит системы ПРО С-400 в Турцию
15:20
Кассиф о нападении на левого активиста
15:13
В Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus