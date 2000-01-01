08.07 01:15 MIGnews.com

Появился официальный трейлер Малефисента 2 (видео)

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Disney выпустил официальный трейлер фэнтезийного художественного фильма “Малефисента: Владычица тьмы”. Картина является продолжением фильма, который вышел в 2014 году и покорил как взрослых, так и детей – “Малефисента”.Фокус фильма держится на сложных взаимоотношениях ведьмы Малефисенты и принцессы Авроры. Проходит несколько лет после проклятия и Аврора собирается выйти замуж за человека, которого по-настоящему любит. Но, кажется, темной владычице такое решение не по нраву.В главных ролях – Анджелина Джоли и Эль Фаннинг. Также в фильме сыграли такие известные личности, как Мишель Пфайфер, Чиветель Эджиофор, Джуно Темпл и другие. Режиссером нового фильма стал Хоаким Роннинг. Одна из его известных работ: “Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки”.Картина выйдет в прокат 17 октября 2019 года.