Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Брюс Кэмпбелл подтвердил разработку `Зловещих мертвецов-4` 09.06 01:44   MIGnews.com

Брюс Кэмпбелл подтвердил разработку "Зловещих мертвецов-4"

Исполнитель роли Эша в культовой франшизе "Зловещие мертвецы" Брюс Кэмпбелл подтвердил, что в разработке действительно находится новая часть картины.

Его сценаристом и постановщиком выступит известный по фильму "Другой" режиссер Ли Кронин - картина называется Evil Dead Now. Режиссёра лично выбрал автор франшизы Сэм Рэйми.

Однако история, как и в картине-перезагрузке 2013 года, расскажет о новом персонаже - появления Эша ждать не стоит. Судя по всему, в центре сюжета окажется некая героиня, которой предстоит столкнуться со злом.

По словам Кэмпбелла, новый фильм будет более "динамичным", однако дальнейшие детали пока неизвестны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:34
The Last of Us для HBO снимет режиссер "Чернобыля"
21:56
Ганц встретится с противниками аннексии
21:38
Иерусалим: подозрение на автомобильный теракт
21:35
Эйлат: вспышка коронавируса в гостинице
20:53
Хайфа: арестован подозреваемый в изнасиловании 6-летней
20:32
Автобусные компании Израиля грозят сократить рейсы
20:11
В Израиле – 298 жертв COVID-19, 18032 зараженных
20:04
Иран может разрабатывать ракетную программу, - Небензя
20:01
Израиль: среди новых зараженных - 122 мигранта
19:43
El Al продлевает сотрудникам неоплачиваемый отпуск
19:22
Фридман поддержал аннексию Западного берега
19:01
Нагария: учительница заражена коронавирусом
18:40
Израиль: 63 школы и детсада вновь будут открыты
17:58
Законопроект по слежке за зараженными заморожен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  