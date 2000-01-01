09.06 01:44 MIGnews.com

Брюс Кэмпбелл подтвердил разработку "Зловещих мертвецов-4"

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Исполнитель роли Эша в культовой франшизе "Зловещие мертвецы" Брюс Кэмпбелл подтвердил, что в разработке действительно находится новая часть картины.Его сценаристом и постановщиком выступит известный по фильму "Другой" режиссер Ли Кронин - картина называется Evil Dead Now. Режиссёра лично выбрал автор франшизы Сэм Рэйми.Однако история, как и в картине-перезагрузке 2013 года, расскажет о новом персонаже - появления Эша ждать не стоит. Судя по всему, в центре сюжета окажется некая героиня, которой предстоит столкнуться со злом.По словам Кэмпбелла, новый фильм будет более "динамичным", однако дальнейшие детали пока неизвестны.