The Last of Us для HBO снимет режиссер "Чернобыля"

Постановщик всех пяти эпизодов "Чернобыля" Йохан Ренк заявил, что снимет "как минимум" пилотный эпизод грядущей экранизации телеканала HBO известной видеоигры The Last of Us.Ренк работает над сериалом совместно с шоураннером "Чернобыля" Крейгом Мейзином и создателем самой игры Нилом Дракманном. Последние сейчас заняты сценарием грядущей адаптации. Когда начнётся активное производство шоу, правда, неизвестно. Об этом сообщает Discussing Film.Вдобавок Ренк подтвердил, что создатели сериала постоянно обсуждают между собой изображение персонажей в шоу. В отличие от "Чернобыля", многие зрители которого не видели реальных личностей в лицо, фанаты игры уже знают, как выглядят и ведут себя герои, поэтому сильно отходить от их образов может быть чревато.Пока HBO не называет даже примерные сроки выпуска The Last of Us, но, скорее всего, это случится не раньше 2021 года.