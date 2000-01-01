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В Мэриленде покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса 08.06 11:41   MIGnews.com

В Мэриленде покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса

Власти пригорода Мэриленда, Вашингтон, округ Колумбия, разрешили показ антиизраильского фильма, режиссером которого является Роджер Уотерс.

Фильм "Оккупация американского разума" будет показан в парка Такома 13 июня в рамках серии бесплатных культурных мероприятий города "Мы являемся Такомой".

"Оккупация американского разума" - это увлекательный документальный фильм, в котором рассказывается о том, как израильское правительство, правительство США и произраильские лоббистские группы участвуют в многолетней пропагандистской кампании, направленной на освещение в американских СМИ Израиля и оккупации палестинских земель", - говорится в описании к фильму на SpotMD.

Уотерс, участник Pink Floyd является ведущим сторонником бойкота Израиля, пишет Timesofisrael.

Совет по связям с еврейской общиной Большого Вашингтона попросил муниципалитет пересмотреть показ фильма.

"...Мнения, выраженные в фильме, принадлежат режиссерам и не обязательно отражают взгляды должностных лиц или сотрудников правительства города Такома Парк", а деньги налогоплательщиков пойдут на односторонний, весьма спорный, и очень пристрастный фильм якобы как часть "культурной серии". Презентация недальновидна весьма проблематична, и носит откровенно дискриминационный характер по отношению к основной еврейской общине", - сказало в письме, направленное мэру и совету.

Еврейское телеграфное агентство запросило комментарий у муниципалитета.


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