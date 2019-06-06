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Мир увидит 5-й сезон `Люцифера` 08.06 22:17   MIGnews.com

Мир увидит 5-й сезон "Люцифера"

Стриминговый сервис Netflix продлил фантастический сериал "Люцифер" на пятый сезон.

Подписчикам сервиса новые эпизоды буду доступны в 2020 году.

"Спасибо люцифанатам, история Люцифера близится к должному завершению: пятому и финальному сезону", - рассказали в Netflix, пишет CNN.

Также в сериале сыграли Лорен Джерман, Кевин Алехандро, Лесли-Энн Брандт и др.

Напомним, Netflix купил права на "Люцифера" в июне прошлого года, через месяц после того, как телеканал Fox закрыл сериал после трех сезонов. Поклонники шоу в социальных сетях активно просили вернуть сериал, распространяя хэштег #SaveLucifer.


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