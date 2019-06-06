Стриминговый сервис Netflix продлил фантастический сериал "Люцифер" на пятый сезон.
Подписчикам сервиса новые эпизоды буду доступны в 2020 году.
"Спасибо люцифанатам, история Люцифера близится к должному завершению: пятому и финальному сезону", - рассказали в Netflix, пишет CNN.
Также в сериале сыграли Лорен Джерман, Кевин Алехандро, Лесли-Энн Брандт и др.
Напомним, Netflix купил права на "Люцифера" в июне прошлого года, через месяц после того, как телеканал Fox закрыл сериал после трех сезонов. Поклонники шоу в социальных сетях активно просили вернуть сериал, распространяя хэштег #SaveLucifer.