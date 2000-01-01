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Ушел из жизни актер из `Друзей` | Фото:08.12 04:41   MIGnews.com

Ушел из жизни актер из "Друзей"

Актер Рон Лейбман, звезда театра и кино, известный по роли отца Рэйчел Грин в ситкоме "Друзьях", скончался в возрасте 82 лет, в субботу, 7 декабря.

Актер получил Эмми в 1979 году за роль в драме "Каз" и в 1993 году за роль Роя Кона в пьесе "Ангелы в Америке: взгляд тысячелетия". Он сыграл в таких фильмах, как «Фар Лэп: Путь к победе» (1983), «Краденый камень» (1973), «Бойня номер пять» (1972), «Вон Тон Тон — собака, которая спасла Голливуд» (1976), «Норма Рэй» (1979), «Семь часов до приговора» (1988), «Ночь над Манхэттеном» (1996), «Дон Кинг: Только в Америке» (1997), «Страна садов» (2004) и «Горный хрусталь» (1984, номинация на «Золотую малину»).

Агентство Abrams Artists подтвердило новость о его смерти в социальных сетях, отдав дань уважения "невероятно талантливому актеру с выдающейся карьерой в кино, телевидении и театре". Рон Лейбман родился в Нью-Йорке в 1937 году, а начал свою телевизионную карьеру в 1956 году.

Но наибольшую популярность ему принесла роль Леонарда Грина, ужасного отца Рэйчел из ситкома "Друзья".


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