Джеймс Дин «снимется» в фильме спустя 65 лет после смерти
Образ погибшего в 1955 году вактокатстрофе актера Джеймса Дина, будет воссоздан при помощи компьютерной графики для участия в новом фильме "В поисках Джека" (Finding Jack).
Студия Magic City Films приобрела у родственников покойного актера права на использование его образа. Компании Image Engine и MOI Worldwide создадут "реалистичную версию Джеймса Дина", используя сохранившиеся видео и фотографии. Озвучит персонаж Дина другой актер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.
Сообщается, что актер сыграет в картине вторую по важности роль, персонажа по имени Роган. Режиссерами картины выступят основавшие студию Magic City Films Антон Эрнст и Тати Голых.
"Мы очень гордимся, что его [Джеймса Дина] семья поддерживает нас и примет все меры предосторожности, чтобы его наследие как одной из самых грандиозных кинозвезд осталось в целости", - заявил Антон Эрнст.
Фильм выйдет в прокат запланирован в ноябре 2020 года. Картина будет экранизацией одноименного романа Гарета Крокера о более 10 тысяч военных собак, брошенных после окончания войны во Вьетнаме.