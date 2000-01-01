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Джеймс Дин «снимется» в фильме спустя 65 лет после смерти 08.11 04:11   MIGnews.com

Джеймс Дин «снимется» в фильме спустя 65 лет после смерти

Образ погибшего в 1955 году вактокатстрофе актера Джеймса Дина, будет воссоздан при помощи компьютерной графики для участия в новом фильме "В поисках Джека" (Finding Jack).

Студия Magic City Films приобрела у родственников покойного актера права на использование его образа. Компании Image Engine и MOI Worldwide создадут "реалистичную версию Джеймса Дина", используя сохранившиеся видео и фотографии. Озвучит персонаж Дина другой актер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что актер сыграет в картине вторую по важности роль, персонажа по имени Роган. Режиссерами картины выступят основавшие студию Magic City Films Антон Эрнст и Тати Голых.

"Мы очень гордимся, что его [Джеймса Дина] семья поддерживает нас и примет все меры предосторожности, чтобы его наследие как одной из самых грандиозных кинозвезд осталось в целости", - заявил Антон Эрнст.

Фильм выйдет в прокат запланирован в ноябре 2020 года. Картина будет экранизацией одноименного романа Гарета Крокера о более 10 тысяч военных собак, брошенных после окончания войны во Вьетнаме.


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