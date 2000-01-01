07.10 23:22 MIGnews.com
Disney порадует фильмом об инспекторе Гаджете
Студия Disney снимет игровой фильм по мотивам мультфильма "Инспектор Гаджет".
Сценаристами выступили Мики Дэй и Стритер Сайдер. Мультсериал "Инспектор Гаджет" выходил c 1983 по 1986 год.
Главный герой мультсериала - инспектор Гаджет, которого каким‑то образом начинили примерно 1500 приспособлениями, пишет The Hollywood Reporter
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В 1999 году в прокат уже выходил фильм "Инспектор Гаджет" с Мэттью Бродериком в главной роли.
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