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07.10 23:22   MIGnews.com

Disney порадует фильмом об инспекторе Гаджете

Студия Disney снимет игровой фильм по мотивам мультфильма "Инспектор Гаджет".

Сценаристами выступили Мики Дэй и Стритер Сайдер. Мультсериал "Инспектор Гаджет" выходил c 1983 по 1986 год.

Главный герой мультсериала - инспектор Гаджет, которого каким‑то образом начинили примерно 1500 приспособлениями, пишет The Hollywood Reporter.

В 1999 году в прокат уже выходил фильм "Инспектор Гаджет" с Мэттью Бродериком в главной роли.


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