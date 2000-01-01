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Вуди Аллен создаст новую романтичную комедию | Фото:08.06 02:35   MIGnews.com

Вуди Аллен снимет новую романтическую комедию

Всемирно известный 83-летний режиссер Вуди Аллен в следующем месяце приступит к съемкам романтической комедии об американской паре, посетившей кинофестиваль в Сан-Себастьяне, пишет HuffPost со ссылкой на испанскую студию Mediapro.

Однако уже 51-я по счету картина пока не имеет названия.

Известно только, что картина покажет историю супругов из США, которые приезжают на кинофестиваль в Сан-Себастьян (Испания) и завязывают отношения с другими людьми.

"У нее закручивается роман с блестящим французским режиссером, а ее супруг влюбляется в местную красивую испанку. Это комедия, смешная и романтичная", – говорится в заявлении студии.

На съемках фильма будут задействованы такие актеры: Кристоф Вальц, Луи Гаррель, Элена Анайя, Сержи Лопес и другие.

Отмечается, что съемки в Сан-Себастьяне начнутся уже в июле.


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