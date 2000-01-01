Вуди Аллен снимет новую романтическую комедию

Всемирно известный 83-летний режиссер Вуди Аллен в следующем месяце приступит к съемкам романтической комедии об американской паре, посетившей кинофестиваль в Сан-Себастьяне, пишет HuffPost со ссылкой на испанскую студию Mediapro.
Однако уже 51-я по счету картина пока не имеет названия.
Известно только, что картина покажет историю супругов из США, которые приезжают на кинофестиваль в Сан-Себастьян (Испания) и завязывают отношения с другими людьми.
"У нее закручивается роман с блестящим французским режиссером, а ее супруг влюбляется в местную красивую испанку. Это комедия, смешная и романтичная", – говорится в заявлении студии.
На съемках фильма будут задействованы такие актеры: Кристоф Вальц, Луи Гаррель, Элена Анайя, Сержи Лопес и другие.
Отмечается, что съемки в Сан-Себастьяне начнутся уже в июле.