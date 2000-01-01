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Джулия Робертс рассказала о настоящем финале `Красотки` 06.06 12:09   MIGnews.com

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красоток"

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале сериала "Красотки".

Согласно порталу Variety, Джулия Робертс и ее коллега Патрисия Аркетт дали интервью, в котором Джулия рассказала "правду" об оригинальном финале фильма.

Так, Робертс сообщила, что по первоначальному сценарию счастливого конца не было, а ее выталкивают из машины в грязном переулке, швыряют деньги за оказанные "услуги" и просто уезжают.

Сам фильм "Красотки", вышедший в 1990 году, собрал в прокате более 463 миллионов долларов.


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