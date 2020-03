07.03 01:13 MIGnews.com

HBO снимет сериал по мотивам известной видеоигры

Телеканал НВО анонсировал сериал по мотивам известной видеоигры про постапокалипсис The Last of Us. Проект станет первым сериалом, над которым будет работать созданное для экранизации видеоигр подразделение Sony - PlayStation ProductionsВ создании шоу примут участие сценарист минисериала "Чернобыль" Крейг Мазин и один из авторов игры Нил Дракманн. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter Дата премьеры будущего сериала пока не называется.