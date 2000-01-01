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Фото: pixabay.com 06.03 08:25   MIGnews.com

СМИ: церемония "Оскар" теряет интерес зрителя

Церемония вручения кинопремии "Оскар" побила антирекорд по числу просмотров среди телезрителей, пишет The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что в этом году мероприятие посмотрело рекордно малое количество человек. Так, по сравнению с предыдущим годом, число просмотров резко сократилось 19%, (26,5 миллионов) при том, что "Оскар-2017" показал наихудшие результаты с 2008 года (34,3 миллиона).

Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. Главную награду получила фантастическая картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" о любви немой женщины и человека-амфибии из секретной лаборатории.

Премию "Оскар" ежегодно вручают в Лос-Анджелесе с 1929 года за вклад в создание фильмов.
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