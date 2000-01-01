06.02 09:19 MIGnews.com

Индиана Джонс 5: Харрисон Форд возвращается

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Актер Харрисон Форд снимется в фильме про Индиану Джонса. Сейчас заканчивается работа над сценарием."Главную роль сыграет Харрисон Форд. Это не перезапуск "кинофраншизы", а продолжение", - сказала президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.77-летний Форд начиная с 1981 года сыграл археолога и искателя приключений Индиану Джонса в четырех фильмах.Пятая часть пока не имеет официального названия. Известно, что в нем не будет сниматься Шайя Лабаф, сыгравший сына главного героя в картине 2008 года. Его снимет Стивен Спилберг, он планировал выпустить фильм в 2019 году, но премьера была перенесена на лето 2021 года.В написании сценария впервые за историю франшизы не принимает участия Джордж Лукас.