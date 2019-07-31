Тарантино поблагодарил жену на иврите на Золотом глобусе
Режиссер Квентин Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за последний фильм "Однажды в... Голливуде" и поблагодарил жену-израильтянку Даниэлу Пик на иврите.
Церемония награждения состоялась 6 января в Лос-Анджелесе.
Тарантино заявил, что доброта, исходящая от актрис Марго Робби, сыгравшей в фильме, маленькой Джулии Баттерс и его беременной жены, придает силы и еще больше добра, чем любой фильм, над которым "он когда-либо работал".