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Тарантино поблагодарил жену на иврите на Золотом глобусе | Фото:06.01 07:55   MIGnews.com

Тарантино поблагодарил жену на иврите на Золотом глобусе

Режиссер Квентин Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за последний фильм "Однажды в... Голливуде" и поблагодарил жену-израильтянку Даниэлу Пик на иврите.

Церемония награждения состоялась 6 января в Лос-Анджелесе.

Тарантино заявил, что доброта, исходящая от актрис Марго Робби, сыгравшей в фильме, маленькой Джулии Баттерс и его беременной жены, придает силы и еще больше добра, чем любой фильм, над которым "он когда-либо работал".

"Итак, я хочу поблагодарить вас и мою жену, смотрящую церемонию из Тель-Авива, которая беременна моим первенцем, "тода, геверет" ("спасибо, госпожа" на иврите), я люблю вас", – поблагодарил Тарантино.

В номинации также были представлены Ной Баумбах (Брачная история), Пон Чжун Хо (Паразиты), ранее ставший лучшим иностранным фильмом, Энтони МакКартен (Два Папы) и Стивен Заиллян (Ирландец).




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