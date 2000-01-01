06.11 04:49 MIGnews.com

Хидео Кодзима планирует снимать фильмы

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В ходе интервью каналу BBC Newsbeat культовый японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима рассказал о своих планах заняться съемками фильмов.По мнению главы студии Kojima Productions, талантливые люди талантливы во всём, поэтому если его команде удаётся создавать хорошие игры, то и фильмы должны получатся не хуже.Также Кодзима добавил, что полагает, что в течение ближайших нескольких лет весь интерактивный контент перекочует в "облако", где за внимание потребителей будут бороться как фильмы, так и видеоигры, шоу и прочее. Гейм-дизайнер надеется, что благодаря "облачности" возникнет некий новый формат видеоигр, к которому он хотел бы приложить руку.