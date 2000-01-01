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Начались съемки нового сериала от Marvel 06.11 03:32   MIGnews.com

Начались съемки нового сериала от Marvel

В следующем году неуклонно расширяющаяся киновселенная студии Marvel планирует ступить на телевизионное пространство - Marvel Studios заключила договор о создании нескольких сериалов со стриминговым сервисом Disney+.

Грядущие проекты будут обладать присущими продукции Marvel внушительными бюджетами и звездным составом. Планируется, что большое внимание будет уделено отдельным персонажам, истории которых будут рассказываться на протяжении нескольких серий. Об этом сообщает портал Pluggedin.

"Сокол и Зимний солдат" станет первым проектом серии, в создании которого примут участие Сэм Уилсон и Баки Барнс.

Энтони Маки опубликовал первый снимок со съемочной площадки. На фото можно увидеть два стула, один из которых предназначен для него, а второй – для Себастиана Стэна


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