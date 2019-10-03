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Умер оскароносный продюсер, сбежавший от нацистов | Фото:05.10 10:01   MIGnews.com

Умер оскароносный продюсер, сбежавший от нацистов

Избежавший нацистов во времена Холокоста оскароносный продюсер Эрик Плесков скончался в 95-летнем возрасте.

Как сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что он получал "Оскара" семь раз за лучшую картину, был президентом студии United Artists. Высоких наград Плесков был удостоен за фильмы "Пролетая над гнездом кукушки", "Рокки" и "Энни Холл".

Позже, как соучредитель Orion Pictures, он получал премии за картины "Амадеус", "Взвод", "Танцы с волками" и "Молчание ягнят".


Плесков родился в Вене в 1924 году, в 15 лет бежал со своей семьей, когда эсэсовцы захватили их дом. После прибытия в Нью-Йорк он недолго работал в кинокомпании, затем был призван в армию США, где после войны ему было поручено возродить киностудию в Баварии.

Продюсер стал президентом студии в 1973 году и работал с такими режиссерами, как Вуди Аллен и Джонатан Демме.


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