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Легендарный Хан Соло может вернуться на экраны | Фото:06.10 01:51   MIGnews.com

Легендарный Хан Соло может вернуться на экраны

Актер Олден Эренрайк, исполнивший роль в недавнем спиноффе "Звездных войн" о начале пути молодого контрабандиста Хана Соло, ставшего культовым у фанатов благодаря игре Харрисона Форда.

Об этом сообщает авторитетный портал We Got This Covered.

Правда до сих пор не понятно, пойдет речь о сиквеле фильма, или же персонаж перекочует на стримминговый сервис Disney+, запуск которого запланирован на ближайшее время, где про него может появится полноценный сериал. Мало того, поговаривают, что сериала может удостоится и Кира, которую в фильме исполнила Эмилия "матерь драконов" Кларк.

Стоит отметить, что причиной неопределенности вокруг сиквела картины стали неубедительная касса первой части "Соло", который при бюджете в $275 млн по всему миру собрал около $400, едва отбив стоимость собственного производства.


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