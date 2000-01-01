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Стала известна дата возобновления съемок `Ведьмака` 06.06 04:37   MIGnews.com

Стала известна дата возобновления съемок "Ведьмака"

Крупные британские кинокомпании готовятся к возобновлению работы после карантина. В числе этих компаний есть и те, что отвечают за съемки популярного сериала "Ведьмак".

Так студии Elstree Studios, Twickenham Studios, Arborfield/Longcross Studios и Maidstone Studios планируют запустить в ближайшее время. При этом, если ранее сообщалось о старте спустя несколько месяцев, сейчас речь идет о ближайших неделях.

Второй сезон сериала начали снимать еще 12 февраля 2020 года, а закончится они должны были уже к августу, но из-за пандемии коронавируса премьеру второго сезона перенесли на следующий год.


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