Два израильских фильма попали на Каннский кинофестиваль
73-й Каннский кинофестиваль был отменен в этом году из-за пандемии коронавируса, но выпустил список из 56 номинированных фильмов, в том числе двух израильского производства.
Одим из них стал пятый фильм Нира Бергмана "Вот и мы", рассказывающий историю отца, который собирается отвезти своего сына с аутизмом в учреждение для людей с особыми потребностями. Сценарий был написан Даной Идисис.
Вторым израильским фильмом в списке стала весьма личная картина режиссера Дани Розенберга The Death of Cinema and My Father Too. Фильм рассказывает о его отношениях с отцом, его болезни, и об их совместной любви к кинематографу.
Роль отца в нем исполнил Марек Розенбаум. Сына сыграл Рони Кубан.
Фестиваль кино должен был состояться 12-23 мая и был отложен до июля после запрета во Франции на массовые собрания.
Бергман и Розенберг являются выпускниками Иерусалимской киношколы Сэма Шпигеля. Два других проекта, разработанные в этой международной киношколе, также попали в Канны.