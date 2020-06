05.06 21:19 MIGnews.com

Два израильских фильма попали на Каннский кинофестиваль

73-й Каннский кинофестиваль был отменен в этом году из-за пандемии коронавируса, но выпустил список из 56 номинированных фильмов, в том числе двух израильского производства.Одим из них стал пятый фильм Нира Бергмана "Вот и мы", рассказывающий историю отца, который собирается отвезти своего сына с аутизмом в учреждение для людей с особыми потребностями. Сценарий был написан Даной Идисис.Вторым израильским фильмом в списке стала весьма личная картина режиссера Дани Розенберга The Death of Cinema and My Father Too. Фильм рассказывает о его отношениях с отцом, его болезни, и об их совместной любви к кинематографу.Роль отца в нем исполнил Марек Розенбаум. Сына сыграл Рони Кубан.Фестиваль кино должен был состояться 12-23 мая и был отложен до июля после запрета во Франции на массовые собрания.Бергман и Розенберг являются выпускниками Иерусалимской киношколы Сэма Шпигеля. Два других проекта, разработанные в этой международной киношколе, также попали в Канны.