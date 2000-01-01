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Два израильских фильма попали на Каннский кинофестиваль | Фото:05.06 21:19   MIGnews.com

Два израильских фильма попали на Каннский кинофестиваль

73-й Каннский кинофестиваль был отменен в этом году из-за пандемии коронавируса, но выпустил список из 56 номинированных фильмов, в том числе двух израильского производства.

Одим из них стал пятый фильм Нира Бергмана "Вот и мы", рассказывающий историю отца, который собирается отвезти своего сына с аутизмом в учреждение для людей с особыми потребностями. Сценарий был написан Даной Идисис.

Вторым израильским фильмом в списке стала весьма личная картина режиссера Дани Розенберга The Death of Cinema and My Father Too. Фильм рассказывает о его отношениях с отцом, его болезни, и об их совместной любви к кинематографу.

Роль отца в нем исполнил Марек Розенбаум. Сына сыграл Рони Кубан.

Фестиваль кино должен был состояться 12-23 мая и был отложен до июля после запрета во Франции на массовые собрания.

Бергман и Розенберг являются выпускниками Иерусалимской киношколы Сэма Шпигеля. Два других проекта, разработанные в этой международной киношколе, также попали в Канны.


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