Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Тарантино экранизирует свой комикс 06.06 01:18   MIGnews.com

Тарантино экранизирует свой комикс

Режиссер Квентин Тарантино намерен снять экранизацию своего комикса "Джанго/Зорро" - продолжения его фильма о бывшем рабе Джанго.

Об экранизации комикса впервые стало известно в 2014 году, когда рабочая переписка студии Sony была слита в Сеть.

В основе сюжета "Джанго/Зорро" - превращение бывшего раба Джанго в охотника за головами и история его отношений с постаревшим героем Зорро, пишет Collider.

Комикс был создан режиссером в сотрудничестве компанией Dynamite Entertainment and DC Comics по следам его собственного фильма 2012 года "Джанго освобожденный" с Джейми Фоксом в главной роли. История комикса разворачивалась через несколько лет после событий фильма.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:10
Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера
23:00
Новый китайский авианосец прошел морские испытания
22:00
Генерал-майор ЦАХАЛа: есть потенциал для начала войны
21:45
Нетаниягу назначил министром юстиции члена партии Ликуд
21:41
Нетаниягу рассказал о новом министре юстиции
21:27
На этот раз – без официальных лиц
21:16
Трамп предпочитает переговоры
21:05
Мэр Иерусалима: потерпите, уберем гей-флаги завтра вечером
20:48
Новые подробности нападения в Рамат Ха Шарон
20:15
“Иран способен сделать ядерную бомбу за 6-8 месяцев”
20:06
Израиль: импортер Ferrari разорился и сбежал в Майами
19:36
На Синае погибли 8 египетских силовиков
19:10
Фабрика Nutella не работает - забастовка рабочих
18:35
Похороны Нехамы Ривлин начались
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus