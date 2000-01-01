Тарантино экранизирует свой комикс

Режиссер Квентин Тарантино намерен снять экранизацию своего комикса "Джанго/Зорро" - продолжения его фильма о бывшем рабе Джанго.
Об экранизации комикса впервые стало известно в 2014 году, когда рабочая переписка студии Sony была слита в Сеть.
В основе сюжета "Джанго/Зорро" - превращение бывшего раба Джанго в охотника за головами и история его отношений с постаревшим героем Зорро, пишет Collider.
Комикс был создан режиссером в сотрудничестве компанией Dynamite Entertainment and DC Comics по следам его собственного фильма 2012 года "Джанго освобожденный" с Джейми Фоксом в главной роли. История комикса разворачивалась через несколько лет после событий фильма.