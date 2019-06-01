Супергероем Marvel может стать Киану Ривз

Актер Киану Ривз может принять участие в экранизации комикса Marvel "Вечные".
В настоящее время Ривз ведет переговоры со студией. При этом пока неизвестно какого героя предлагают сыграть актеру.
Планируется, что картина выйдет на экраны в 2020 году, в настоящий момент неизвестно на какой стадии находятся переговоры, пишет MCU Cosmic.
СМИ сообщили, что в картине также может сняться Анджелина Джоли. Бывшая супруга Брэда Питта сыграет Серси — представительницу сверхрасы, которая не боится находиться среди людей.
Комикс "Вечные" издательства Marvel Comics рассказывает о расе суперлюдей. Они появились как ответвление эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле, и являлись защитниками планеты в войне против расы Девиантов.