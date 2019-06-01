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Супергероем Marvel может стать Киану Ривз 06.06 03:06   MIGnews.com

Супергероем Marvel может стать Киану Ривз

Актер Киану Ривз может принять участие в экранизации комикса Marvel "Вечные".

В настоящее время Ривз ведет переговоры со студией. При этом пока неизвестно какого героя предлагают сыграть актеру.

Планируется, что картина выйдет на экраны в 2020 году, в настоящий момент неизвестно на какой стадии находятся переговоры, пишет MCU Cosmic.

СМИ сообщили, что в картине также может сняться Анджелина Джоли. Бывшая супруга Брэда Питта сыграет Серси — представительницу сверхрасы, которая не боится находиться среди людей.

Комикс "Вечные" издательства Marvel Comics рассказывает о расе суперлюдей. Они появились как ответвление эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле, и являлись защитниками планеты в войне против расы Девиантов.


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