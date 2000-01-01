06.03 05:30 MIGnews.com
В ремейке "Золушки" фея будет гендерно-нейтральной
В новом ремейке "Золушки", премьера которого состоится в 2021 году, фея-крестная будет темнокожей и гендерно-нейтральной.
Роль феи-крестной в новой картине от компании Sony исполнит Билли Портер. Об этом сообщает СBS News
.
"Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального, по крайней мере именно так я его играю. И это действительно сильно", - заявил Портер, добавив, что "у магии нет пола".
По словам актера, "Золушка" станет классической сказкой для нового поколения, представители которого спокойно относится к появлению на экране подобных персонажей.
"Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс", - добавил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии