06.03 04:24 MIGnews.com

В сериале "Ведьмак" сыграет звезда "Игры престолов"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Актриса Натали Дормер, исполнившая роль Маргери Тирелл в культовом сериале "Игра престолов", вероятно появится во втором сезоне другого фэнтезийного сериала "Ведьмак".Дормер была замечена неподалеку от съемочной площадки "Ведьмака", после чего на возможное появление актрисы в сериале намекул кастинг-директор. Об этом сообщает Redanian IntelligenceПользователи соцсетей предположили, что Натали Дормер может сыграть чародейку Филиппу Эйльхарт.Премьера второго сезона сериала "Ведьмак" состоится на стриминговом сервисе Netflix в 2021 году.