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В сериале `Ведьмак` сыграет звезда `Игры престолов` 06.03 04:24   MIGnews.com

В сериале "Ведьмак" сыграет звезда "Игры престолов"

Актриса Натали Дормер, исполнившая роль Маргери Тирелл в культовом сериале "Игра престолов", вероятно появится во втором сезоне другого фэнтезийного сериала "Ведьмак".

Дормер была замечена неподалеку от съемочной площадки "Ведьмака", после чего на возможное появление актрисы в сериале намекул кастинг-директор. Об этом сообщает Redanian Intelligence

Пользователи соцсетей предположили, что Натали Дормер может сыграть чародейку Филиппу Эйльхарт.

Премьера второго сезона сериала "Ведьмак" состоится на стриминговом сервисе Netflix в 2021 году.


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