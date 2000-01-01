05.03 23:48 MIGnews.com

Netflix выпустил тизер "Карточного домика" без Спейси

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Netflix выпустил тизер последнего сезона популярного сериала "Карточный домик". Трейлер опубликован на канале стримингового сервиса в YouTube.Ранее в компании заявили, что 6 сезон сериала будет проходить без участия Кевина Спейси, который играл роль Френка Андервуда. Заключительную часть сериала начали снимать еще в начале 2018 года. Ожидается, что в нем будет восемь эпизодов.Финальный сезон планируют выпустить осенью.Ранее сообщалось, что Netflix объявила о своих намерениях закрыть проект "Карточный домик" после выхода шестого сезона. Решение было связано с сексуальным скандалов вокруг главной звезды политической драмы Кевина Спейси. Актер обвинили в домогательствах около 15 человек, в том числе девять коллег, работающих с ним над "Карточным домиком".