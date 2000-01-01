05.03 08:12 MIGnews.com

Киноакадемия "Оскар" назвала лучший фильм года

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Картина "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо получила главную награду киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Прямую трансляцию награждения вел телеканал ABC.Фильм рассказывает о любви немой женщины из секретной лаборатории и человека-амфибии. Его действие происходит в 60-ые: в киноленте присутствуют фрагменты из мюзиклов и карикатуры на русских шпионов времен холодной войны. Кинолента была удостоена 13-и наград в разных номинациях, включая премию Гильдии продюсеров, Оскара за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.В актерский состав вошли Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс и Октавия Спенсер.В этом году на главную премию претендовали также следующие кинокартины: Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", Зови меня своим именем","Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Секретное досье" и "Дюнкерк".