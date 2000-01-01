Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото: pixabay.com 05.03 08:12   MIGnews.com

Киноакадемия "Оскар" назвала лучший фильм года

Картина "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо получила главную награду киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Прямую трансляцию награждения вел телеканал ABC.




Фильм рассказывает о любви немой женщины из секретной лаборатории и человека-амфибии. Его действие происходит в 60-ые: в киноленте присутствуют фрагменты из мюзиклов и карикатуры на русских шпионов времен холодной войны. Кинолента была удостоена 13-и наград в разных номинациях, включая премию Гильдии продюсеров, Оскара за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.

В актерский состав вошли Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс и Октавия Спенсер.

В этом году на главную премию претендовали также следующие кинокартины: Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", Зови меня своим именем","Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Секретное досье" и "Дюнкерк".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:07
"Верхушка" Ватикана засветилась в сексуальном скандале
12:47
Израиль отрицает слухи о поддержке сирийской оппозиции
12:38
Муж опозорившейся судьи: она - сильная женщина
12:22
МИД РФ: США пытаются повлиять на наши предвыборные процессы
12:06
Срок содержания под стражей террориста в Акко продлен
11:50
В Нью-Йорке открывается выставка, посвященная Иерусалиму
11:42
Видео: Берлускони пугают голой женской грудью  
11:33
Аббас: Мирный план Трампа пойдет на пользу только Израилю
11:11
Боевики готовы отпустить мирных жителей Восточной Гуты
10:45
Ави Габай: Мы должны отделиться от палестинцев
10:38
Лицман не готов осудить повесивших чучело солдата
10:31
Трамп пообещал возродить американскую промышленность
10:07
Глава Совета Самарии раскритиковал позицию АИКОС
09:47
Выборы в Италии: правоцентристы берут верх над демократами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus